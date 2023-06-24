طلبة اتحاد تعليم القاهرة فى زيارة ميدانية لمشروعات "حياة كريمة " بإحدى القرى

زار طلبة إتحاد تعليم القاهرة، قرية الأحراز في شبين القناطر لمشاهدة إنجازات هذه المبادرة الرئاسية الضخمه والهامة.

ويأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشرافط منيرة أسامةمدير عام الشئون التنفيذية، وفى إطار خطة الإتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتى تضمنت تنفيذ زيارة ميدانية بقرية الأحراز - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية

للطلاب المشاركين بتدريب الأكاديمية الوطنية.

تلك المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، والتي تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث ، لتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية من مشروعات في قرى حياة كريمة، ومن بينها قرية الأحراز ، والتى شهدت إنجازات غير مسبوقة غيرت وجه الحياة في عدد من الأماكن بالمحافظة، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمية، ومشروعات الزراعة والصرف الصحي والبريد وغيرها.

وأشاد الطلاب بما أنجزته الدولة، وما شاهدوه بأنفسهم خلال الزيارة ، مؤكدين فخرهم بما تشهده مصر من بناء وتنمية في كل مكان.