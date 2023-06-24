ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 8 آخرين في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي أسفل كوبري السياحي بطريق الفيوم اتجاه الرماية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أسفل كوبري السياحي بطريق الفيوم اتجاه الرماية بمدينة 6 أكتوبر.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، و بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي  اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الهرم بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة سوزوكى النيابة العامة أصيب 8 اخرين لقى شخصين مصرعهما أسفل كوبري السياحي طريق الفيوم إتجاه الرماية مدينة 6 أكتوبر