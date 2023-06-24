مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بأكتوبر

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 8 آخرين في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي أسفل كوبري السياحي بطريق الفيوم اتجاه الرماية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أسفل كوبري السياحي بطريق الفيوم اتجاه الرماية بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، و بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الهرم بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.