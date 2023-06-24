إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية

أصيب 7 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلي طريق القاهرة الإسكندرية اتجاه الإسكندرية أسفل كوبري أبو غالب بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى طريق القاهرة الإسكندرية اتجاه الإسكندرية أسفل كوبري أبو غالب بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، نتج عن الحادث إصابة 7 عمال جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.