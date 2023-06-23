كأس مصر.. فتوح يضيف الهدف الثالث للزمالك في شباك فاركو

تقدم فريق الأول بنادي الزمالك، على نظيره فاركو، بثلاثة أهدف مقابل هدف، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء هدف تقدم الزمالك، الثالث عن طريق، أحمد فتوح، مع دقيقة 88 بعد تمريرة من البديل أحمد بلحاج.

وتمكن فاركو من إحراز الهدف الأول، عن طريق عمرو جمال، بعد أقل من دقيقتين من انطلاق أحداث الشوط الثاني.

وجاء هدف تقدم الزمالك الأول، عن طريق أحمد السيد زيزو، من علامة الجزاء، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وعزز مصطفى شلبي، تقدم الزمالك بالهدف الثاني، مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد هجمة مرتدة نُفذت بامتيناز من جانب لاعبي الأبيض..

و يضم تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو ومحمد أشرف "روقا " وسيد عبد الله " نيمار" وأحمد بلحاج وسيف جعفر وناصر منسي.