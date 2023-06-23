تشميع مركز تجميل غير مرخص تديره سيدة منتحلة صفة طبيبة بقنا

ضبط فريق التفتيش بمديرية الصحة بقنا أحد مراكز التجميل الكبري بمدينة قنا والذي تديره إحدي السيدات منتحلة صفة طبيبة بشرية غير مرخص قانونيا وعلى الفور تم تشميعه.

جاء ذلك بقيادة رائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا والدكتور مصطفى فؤاد مصطفي مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة

وأوضح الدكتور راجي أنه فور ورود معلومات إلي سيادته تفيد بقيام أحد المراكز التي تنتشر علي السوشيال ميديا وتروج لخدمات علاجية وتجميلية وتقدم جلسات ميزوثيرابي لعلاج مشاكل البشرة والشعر ونشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي " فيس بوك " حيث يقوم المركز بهذه الجلسات العلاجية علي يد سيدة تدعي صفة طبيبة بشري مما قد يتسبب في مشاكل جسيمة للسيدات المترددات علي مثل هذه المراكز

وجه سيادته بعمل تفتيش وتقصي لتلك الواقعة للوقوف عليها بصورة قانونية

وأضاف تاوضروس أنه قد تم غلق وتشميع المركز بالشمع الأحمر كما قام أيضا مندوب هيئة الدواء المصرية بتحرير محضر لحيازة أدوية داخل المركز غير مصرح بحيازتها بعضها منتهي الصلاحية يتم إستخدامها بعمل جلسات للسيدات المترددات علي هذا المركز

مؤكدا علي إستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا

من جانبه أكد الدكتور مصطفي فؤاد مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية علي إستمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي كافة العيادات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظة للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين

داعياً المواطنين بضرورة تحري الدقة عن من يعمل بمراكز التجميل والتاكد من حصوله علي ترخيص وأن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب بشري يحمل ترخيص مزاولة المهنة وعدم الإنسياق وراء إعلانات السوشيال ميديا والإبلاغ فوراً عن اغي مركز يديريه غير ذي صفة عن طريق مواقع الوزارة للشكاوي او داخل مديرية الشئون الصحية بقنا بمكتب خدمة المواطنين