محمود متولي يواصل أداء برنامجه العلاجي في الأهلي

يواصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي الذي انتظم فيها منذ عدة أيام على إثر إصابته في كاحل القدم.

وخضع محمود متولي لإجراء أشعة خلال الفترة الماضية أثبتت إصابته بجزع في مفصل الكاحل، وهي الإصابة التي تغيب بسببها عن مباراة حرس الحدود أمس.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الدور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.