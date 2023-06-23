رئيس مؤتمر المناخ COP28: الإمارات ستبني على ما تحقق بمؤتمر شرم الشيخ

الجمعة 23/يونيو/2023 - 11:23 ص

قال سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة التغيرات المناخية COP28 المقرر عقده في الإمارات نهاية العام الحالي، إن العالم لديه فرصة تاريخية لمواجهة التحديات التي تؤثر علينا جميعا، مشيرا إلى أن الامارات ستبني على ما تحقق في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27 للخروج بنتائج ملموسة خلال مؤتمر COP28 بدبي.

وأشار سلطان الجابر - خلال حديثه اليوم الجمعة أمام قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي تختتم أعمالها اليوم بباريس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن الفجوة بين الشمال والجنوب تتسع خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية وقضايا المناخ.. مضيفا أن هناك فجوة كبيرة بين حجم تحديات التغير المناخي والتمويل المتاح لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف أنه يتعين تعليق سداد الديون المتراكمة على الدول التي تواجه أزمات في المناخ، كما يتعين تحسين حقوق السحب الخاصة المخصصة لهذه الدول ولكن كل ذلك مسكنات ونحتاج إلى حلول جذرية لأن العديد من الدول لا يمكنها الوصول للتمويل اللازم لمواجهة تغيرات المناخ، وبالتالي علينا تقليل المخاطر واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتوفير التمويل.

وقال "إن أسواق رؤوس الأموال يجب أن تقدم سندات خضراء وغيرها من الأدوات التي تكون في متناول الدول النامية لخدمة قضايا حماية البيئة".