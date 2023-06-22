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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الإسكندرية تدعو طلابها للمشاركة فى مجالات العمل الخدمى

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ظهر أمس 21 يونيو 2023 عدد من التقارير والأنشطة التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد المجلس على أهمية دور وكلاء كليات ومعاهد الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة فى فتح ومتابعة مجالات العمل الخدمي والتطوعي التى يقوم بها طلاب الجامعة فى فترة الصيف فى مجالات محو الأمية والتوعية الرقمية وتعليم بعض المهارات الحرفية والأنشطة الإنتاجية والتدريب على الاسعافات الاولية وانعاش القلب والتنفس وخلافه من مجالات بين فئات المجتمع المختلفة.

كما ووافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتور مرسي السودة الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بعنوان إنتاج بادئات لصناعة الجبن الراس والثلاجة والدمياطى والإسراع في تسوية الجبن الراس.

الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا الأنشطة الإنتاجية جامعة الإسكندرية