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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة

المضبوطات
المضبوطات
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 قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – القليوبية".

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:
 فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية" تم ضبط ( 3 مصانع عشوائية "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بمضبوطات بلغت ( 51 طن مخصبات وأملاح زراعية – 12 طن مخلفات مجازر حيوانية وداجنة تستخدم فى تصنيع مركزات الأعلاف المغشوشة – 15 طن مركزات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية.

وفى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط ( 2 مصنع عشوائى "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع غراء الأخشاب وتدوير المخلفات المعدنية بمضبوطات بلغت ( 38 طن لغراء الأخشاب – 19,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لسبائك ألمونيوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول .
 التفتيش البيئى: ضبط عدد ( 2 منشأة طبية "عيادة – مستشفى" بنطاق محافظة الجيزة) لوجود مخالفات عدم وجود (الموافقة البيئية – سجل بيئى – سجلات للمخلفات الطبية الخطرة – سجل تسليم وتسلم النفايات – سجل الغرفة – سجل السيارة – غرفة نفايات – الفصل من المنبع – إيصالات التخلص من النفايات – غرفة تعقيم – مغسلة  - منطقة محظورة – مصدر للإضاءة – بيانات على الأكياس – رخصة العلاج الطبيعى) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة البيئة الشرطة المتخصصة الجيزة القليوبية محافظة القليوبية