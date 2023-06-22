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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 31 شخصًا في انفجار داخل مطعم في شمال غرب الصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قتل 31 شخصا على الأقل في انفجار داخل مطعم في مدينة ينتشوان في شمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.  

ونقلت "فرانس برس" عن وكالة "شينخوا" الرسمية قولها إن "تسرب غاز مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء" مساء يوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم الذي يضم عددا آخر من المطاعم.

وحدث الانفجار قرابة الساعة 8:40 مساء (12:40 توقيت جرينيتش) في مطعم فويانغ للشواء الذي يقع في حي سكني وسط ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي، عشية مهرجان قوارب التنين الذي يستمر ثلاثة أيام.

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