فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية

أعلنت نقابة أطباء القليوبية فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية لعام 2023 حيث جرى تشكيل اللجنة التي بدأت عملها اعتبارا من أمس وحتى الجمعة 30 يونيه الجاري يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً بمقر نقابة أطباء القليوبية ببنها في عمارات غرب الاستاد.

وأشارت النقابة في بيان لها أنه جرى تشكيل لجنة تلقي الطلبات من الراغبين في الترشح لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية من كلا من الدكتور أحمد أنور كمال أمين عام النقابة بالقليوبية رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية وعضوية كلا من الدكتور أحمد يوسف والدكتور رؤوف فؤاد عضو مجلس النقابة تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والمقررة في 13 أكتوبر المقبل من العام الجاري 2023 ان الانتخابات تجري هذه المرة على مقعد نقيب النقابة الفرعية بالقليوبية ومقعدين فوق السن لأكثر من 15 سنة قيد بالنقابة ومقعدين تحت السن أقل من 15 سنة قيد حيث يتم التقدم للجنة في المواعيد المحددة تمهيدا لإعلان قوائم المرشحين للمقاعد التجديد بالنقابة العامة والنقابة الفرعية على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وأضاف أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين علي منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجلس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية حيث تتلقى اللجنة طلبات الترشح يوميا حتى الجمعة 30 يونيه من 9 صباحا حتي 9 مساءا بمقر النقابة الفرعية ببنها طوال فترة التقدم على ان يستمر انعقاد اللجنة حتى في أيام العطلات الرسمية.

وأوضح الأمين العام أنه عقب غلق باب الترشح سيتم إعلان اسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو وفتح باب الطعون من الأثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو المقبل وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو المقبل على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو وإعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس المقبل وتجري الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقر النقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية ببنها حيث من المقرر تحديد وإعلان أماكن عقد اللجان خلال الفترة المقبلة.

وأشار أن الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022 وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية وصورة كارنيه النقابة الساري، مشيرا أن عدد سنوات القيد سواء أكثر أو أقل من 15 سنة تحتسب من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات.