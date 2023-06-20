ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط “أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية” حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة .