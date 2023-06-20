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الثلاثاء 20 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط “أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية” حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول.. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة .

القاهرة الإسماعيلية بدر الحشيش