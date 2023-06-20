رئيس جامعة المنيا يجتمع بمجلس كلية الفنون الجميلة

اجتمع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بأعضاء مجلس كلية الفنون الجميلة؛ لمناقشة رؤية الجامعة المستقبلية وخارطة الطريق لها، واختيار أعضاء اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، وفقاً لشروط الترشح ومعايير المفاضلة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور د. هشام الجباس عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور جمال يحي صدقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق محمود نبيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام.

وأكد د. عصام فرحات علي الدور الجوهري لكلية الفنون الجميلة لبناء الهوية البصرية لجامعة المنيا والمحافظة بالكامل، وأن يكون لها بصمتها في الشكل الجمالي الذي يعكس حضارتها في كل مكان بالجامعة والمحافظة، وتعظيم دور قسم النحت وغيره من الأقسام ليجعل من الجامعة مزار فني جمالي لجميع الزائرين، في ظل التطوير الذي ستشهده الجامعة في موقعها العام.

وأشار رئيس الجامعة خلال حديثه إلى العديد من النقاط المتعلقة بخطوات الجامعة الجادة ورؤيتها في تحديث بنيتها التحتية ورفع كفاءتها، والتطوير الشامل لها من جميع المناحي لمواكبة جامعات الجيل الرابع، مشدداً على رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وتهيئة العنصر البشري لهذا التطور، للتعامل مع متغيرات العصر، وتوفير المرونة في مبانيها، وقاعات الدرس الذكية، لتكون متعددة الاستخدام، مؤكداً على ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد؛ وتحويلها إلى واقع عملي قابل للتنفيذ؛ للوصول للاعتماد البرامجي والمؤسسي الشامل، وكذا الحفاظ على نهج معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري، مع الامتثال للفكر الاستراتيجي؛ بامتلاك رؤية ورسالة شاملة للتطوير بناءً على معايير وهدف وخُطة واضحة وثابتة؛ لتحقيق الريادة للجامعة، والمساهمة في رفع مكانتها وسمعتها، وتصنيفها الدولي

وتابع رئيس الجامعة خلال حديثه، بأن الجامعة تسعى بأن تكون مثالاً للاستدامة البيئية، باتباع الممارسات التي تُحافظ على ذلك، منوهاً إلى ما أنشأته الجامعة من مركز الاستدامة البيئية، ومطالباً بتدريس ذلك في المقررات الدراسية للطلاب، باعتبارها إحدى متطلبات التقدم والتطور، ومطالباً أقسام الكلية وخاصة قسم النحت بصياغة رؤية شاملة لتطوير الموقع العام وما يصلح من أعمال فنية يمكن الاستفادة بها داخل الحرم الجامعي.

وعلي هامش الاجتماع قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالكلية وذلك للاطمئنان علي حسن سير الامتحانات وانتظامها، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب،والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر؛ تحفيزاً للطلاب على الإبداع وتحقيق رؤيتهم الفنية والتشكيلية خلال أدائهم لامتحان مقرر النحت.