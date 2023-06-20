بدء التحقيق مع زوج بوسي في اتهامه بالاستيلاء علي أموال طليقها

بدأت نيابة المقطم الجزئية، منذ قليل، التحقيق مع زوج الفنانة بوسي في واقعة اتهامه بالاستيلاء علي 8 مليون جنيه من طليقها.

وتبين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة التجمع وتم ترحيله لقسم شرطة المقطم، وكانت النيابة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه قبل وقت سابق.

وانتهت نيابة المقطم الجزئية، قبل وقت سابق، من الاستماع إلى أقوال الفنانة بوسي في واقعة إتهام منتج فني لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، وغادرت النيابة فور الانتهاء .

وقامت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، والاستماع لأقوال المطربة بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول إتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه وذلك أثر معاملات بينهما، حيث توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه.

تبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ 3 أشخاص قاموا بالإستيلاء على الشيكات منه وفروا هاربين، حيث شرحت التحقيقات وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وإمتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص قاموا بسرقة الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.

وعلى الفور توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة، وأتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

بلاغ بخطف طليق بوسي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي - منتجا فنيا - أتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، متفق مع زوج المطربة بوسي على سدادها.

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد آثنين آخرين شاركوا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.