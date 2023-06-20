الإعلام الفرنسي يبرز دور الإمارات في قيادة قمة المناخ 28

برزت وسائل الإعلام الفرنسية، دور دولة الإمارات العربية فى قيادتها لقمة المناخ COP28، مؤكدة أن الإمارات تضخ روح المبادرة وريادة الأعمال بذكاء في قمة المناخ القادمة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وفى نفس السياق دعا وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، إلى الثقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم حلول ملموسة فى تعزيز جهود مكافحة التغير المناخى فى العالم، خصوصا من خلال استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop 28 نهاية العام الجارى.

وأكد لومير أهمية وضرورة إسناد تنظيم المؤتمر للإمارات من منطلق أن دول الخليج العربي، وخاصة الإمارات، تلتزم بشكل جماعي بهذا التحوّل المناخي وتتخذ بالفعل تدابير ملموسة لمواجهة التحدّيات البيئية، ولديها أيضاً الموارد الطبيعية والموارد المالية اللازمة لتمويل هذا التحوّل في مجال الطاقة الذي سيكون مُكلفاً للغاية، ولذلك فمن المنطقي أن يُنسب تنظيم مؤتمر الأطراف 28 إلى دولة الإمارات،.

وقال لومير إنّ "العالم القديم كان يعني الخليج والنفط، لكن العالم الجديد هو دول الخليج التي تستثمر بكثافة وفاعلية في الطاقات المتجددة"، مشيراً إلى أن "أفضل دليل على كل ذلك هو حقيقة أنّ كوب28 في دبي ستترأسه إحدى هذه الدول الخليجية وصديقي سلطان الجابر".

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة يومية "ليبراسيون" الفرنسية إن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الرجل الذي يقود تنظيم قمة المناخ المقبلة هو صوت القطاعين الاقتصادي والبيئي ويُظهر عزمه على ضخ روح المبادرة في الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف الذي سيرأسه اعتباراً من نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، حيث ستجري مفاوضات المناخ هذا العام في دبي، بعد أن فازت دولة الإمارات بتنظيم الحدث المهم.