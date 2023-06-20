ضبط مخبز لتجميعه 396 بطاقة تموينية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضروكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والاسواق.

في مركز الدلنجات تم ضبط مخبز قام بتجميع 396 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة و 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز للمواطنين و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و 3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و 5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

كما تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بمركزي دمنهور و المحمودية من ضبط 4 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويعرضوا للبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كمية كبيرة من اللحوم و3 تجار لتصرفهم في عشرون ألف علبة سجائر بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه وآخر لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما قامت المديرية بشن حملة مماثلة بمركز إدكو أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و7 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المخابز البلدية بنطاق المحافظة والأسواق والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.