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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأرجنتينيون يتنافسون على شواء اللحم في مسابقة "أسادو" التقليدية

مسابقة أسادو التقليدية
مسابقة أسادو التقليدية لشواء اللحم
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" تجمع عدد من المتسابقين على شواء اللحم في مسابقة "أسادو" التقليدية الخامسة والتي تقام بالأرجنتين، وذلك للتنافس على لقب "سيد المشاوي".

وأنطلق في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مهرجان "أسادو" أي الشواء، بحضور الآلاف من الأرجنتينيين الذين لم يمنعهم الوضع الاقتصادي ومستويات التضخم العالية من إقامة مهرجانهم التقليدي الأشهر، حيث شواء لحوم الأبقار ونقانق التشوريزو والأسماك ولحم الضأن والخضراوات.

وتقول المدرسة أندريا كاستيلو، وهي من المشاركات في المسابقة: "التضخم يضرب الجميع. إن الشواء في المنزل يصبح أصعب فأصعب".

من جهته، يشير برونو إلى "أننا نأكل كمية أقل من اللحوم مقارنة بالسابق، وفي هذا الاحتفال، يمكننا ملاحظة أن كمية اللحوم المأكولة أقل مما كان في السابق".

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