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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إجراء التجارب النهائية لمنتخب رفع الأثقال البارالمبية

وفع الاثقال
وفع الاثقال
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تنظم اللجنة البارالمبية المصرية غدا الثلاثاء ٢٠ يونيو تجارب المنتخب القومي لرفع الاثقال بصالة المركز الاولمبي لعدد ١٠ لاعبين هم:-
نوسة عبد العال الجبالي ميزان ٤٥ ك
صباح محمد ميزان ٥٠ ك
رانيا المرشدي ميزان ٨٦ ك
عادل محمد الحوت ميزان ٥٤ ك
فواد السيد ميزان ٥٤ ك
محمد السيد ميزان ١٠٧ ك
عبد الباسط مجدي ميزان٩٧ك
متولي مطحنة ميزان ٨٠ك
محمد علي شكر ميزان ٨٠ك
عمرو محمد فاروق ميزان +١٠٧ك... وطبقا لنتائج التجارب سيتم تحديد الأسماء النهائية للمشاركة في بطولة العالم بالامارات اغسطس ٢٠٢٣

اللجنة البارالمبية المنتخب القومي لرفع الاثقال تجارب احمد محمدي