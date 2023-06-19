طوارئ في مراكز الشباب بكفر الشيخ بسبب قرب حلول عيد الأضحى المبارك

عقد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعًا دوريًا لمديري الإدارات الفرعية والداخلية بديوان عام المديرية برئاسته وبحضور كلًا من عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، مهنئا الحضور وجميع العاملين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، موجهًا بتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة والإعداد والتجهيز الجيد لتفعيل وتنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" خلال أجازه عيد الأضحى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ وتطبيق كافة إجراءات عوامل الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وكذا تطبيق الكود المصري لتأمين حمامات السباحة والشواطئ وكود الإتاحة " لذوي الهمم " موجهًا إدارة الهيئات الشبابية والرياضية بإتخاذ كافة الإستعدادات لقرب إنعقاد الجمعيات العمومية وكذلك العمل على الإنتهاء من تنقية العضوية.

واستعرض خلال الإجتماع أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات الفنية بالمديرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من حيث تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث، والمتابعة للشُعب التخصصية لتنمية النشء بمراكز الشباب، والمشروعات القومية المنفذة، ومناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة، وآليات الطرح الاستثماري، وخطة تطبيق التحول الرقمي على مستوى جميع الإدارات.

ناقش الاجتماع تطورات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ووجه إلى العمل على توسيع قاعدة الانتقاء للاعبين المشاركين بالمشروع والحرص الدائم على دعمهم وتكريمهم ماديا ومعنويا والتواصل الدائم والمتابعة المستمرة لهم.

ولفت محروس، إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات، وتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وأداء مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

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