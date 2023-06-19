حل لغز سرقة 8 عدادات مياه من داخل شقق سكنية بالأميرية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى حل لغز سرقة 8 عدادات مياه من داخل شقق سكنية بمنطقة الأميرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم .

ضبط لص مواتير المياه

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته (مُفتاح إنجليزى) وبمواجهتـه إعترف بمزاولته نشاطـــاً فردياً فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئا النيــــة" (مالكا محل خردة بمحافظة القليوبية).

وبإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



