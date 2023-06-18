نهائي دوري الأمم الأوروبية.. التعادل يسيطر على مواجهة إسبانيا وكرواتيا بالشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره الكرواتي، خلال أحداث الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب فينورد بهولندا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وحاول منتخب إسبانيا كثيرا على مرمى كرواتيا لكن محاولاته لم تسفر عن أهداف، فيما حاول منتخب كرواتيا على مرمى إسبانيا من خلال العرضيات، وظل الشوط الأول سجالا بين المنتخبين دون أهداف.

وبدأ منتخب إسبانيا المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: روبين لو نورماند - إيميريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: خيسوس نافاس - رودريجو هيرنانديز - فابيان رويز - جافي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - يريمي بينو - ألفارو موراتا

من جهة أخرى، بدأ منتخب كرواتيا المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوزيب يورانوفيتش - جوسيب سوتالو - مارتين إيرليتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - ماريو باساليتش - لوكا إيفانوسيك - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: أندريج كراماريتش - إيفان بيريسيتش