وزراء نقل دول مجموعة السبع يتفقون على تعزيز وقود الطيران المستدام

الأحد 18/يونيو/2023 - 01:50 م

اتفق وزراء نقل دول مجموعة السبع على العمل معا من أجل خفض نسبة الكربون في قطاع النقل عن طريق تعزيز وقود الطيران المستدام.

وتعهد وزراء مجموعة السبع - في بيان مشترك عقب اختتام اجتماعهم، اليوم /الأحد/، الذي استمر ليومين في مدينة "شيما" بوسط اليابان - ببذل جهود منسقة لتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام الذي يصنع من النباتات وزيوت النفايات.

وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إلى أن يأمل الوزراء يأملون في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقل من نصف المستويات التي ينتجها وقود الطائرات العادي، موضحة أنه خلال اجتماع يوم أمس، بحث الوزراء مع نظيرهم الأوكراني سبل إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب.

وأكد البيان أن مجموعة السبع ستعمل معا من أجل إعادة بناء البنية التحتية للنقل في البلاد، مضيفا أن وزراء السبع سينظرون في ترتيب اجتماع عمل لتقوية سلاسل الإمداد بعد أن تسبب العدوان الروسي في حدوث تعطيلات على مستوى عالمي.