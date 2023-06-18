الثانوية العامة 2023| محافظ مطروح يتفقد لجان الامتحانات.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية كأول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموعة، يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وعمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات وتهيئة الجو الملائم لهم.

وتفقد محافظ مطروح كلا من لجنتي مدرسة الشهيد مصطفى أمين هيبة ومدرسة الشهيد محمد نجا سعد؛ للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية مع غرفة عمليات المحافظة، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كذلك اطمأن محافظ مطروح على التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربي والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين بالاستراحات، وذلك ضمن جهود توفير كافة التأمين الطبي والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.

حيث يؤدى اليوم ٢٦٢٧ طالبًا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، منهم ١٣٧٥ طالبًا فى القسم العلمى علوم، و١٠٩٥ فى القسم الأدبي، و١٥٧ طالبًا فى القسم علمى رياضيات، من خلال ١٣ لجنة على مستوى المحافظة، و٣ مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين ٨٦٥ معلما ملاحظات، وسط تأمين شرطى بالتعاون مع مديرية أمن مطروح لتوفير الهدوء والمناخ الملائم حول اللجان

مع توفير ٦ خطوط اتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم ٤ رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة، بالإضافة إلى توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين منهم ٨ للرجال و ٨ للسيدات تم تطويرها كمرحلة أولى بتكلفة ١،٣ مليون جنيه لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

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