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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خالد عبدالغفار يناقش مع ممثل "الصحة العالمية" استعدادات عقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، وذلك لبحث استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة محاور عمل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا دعم منظمة الصحة العالمية للمؤتمر، في ظل الاهتمام العالمي بقضايا الصحة والسكان والتنمية، ومدى تأثيرها على صحة الشعوب ورفاهيتها، حيث أكد الوزير أن العالم يواجه تحديًا لا يمكن مواجهته إلا بمستوى عالٍ من التعاون والتكامل العالمي.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين أكدا أهمية متابعة الخطوات التحضيرية الخاصة  بمشاركة  السيد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية في المؤتمر ، والذي سيعطي دفعة قوية لإنجاح جهود المؤتمر، في مواجهة القضايا  الصحية والسكانية، والتي تشكل تحدًيا رئيسيًا للدول سواء المتقدمة أو النامية على اختلاف أنظمتها.

استضافة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب الدكتورة نعيمة القصير الرئيس عبدالفتاح السيسي ا ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر المؤتمر العالمى للصحة والسكان