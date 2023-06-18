بالصور.. "اعرف قدر نبيك" مبادرة على مائدة نادي الرياضات البحرية بنويبع

استضاف النادي الدولي للرياضات البحرية بنويبع ، لقاءات مبادرة “اعرف قدر نبيك” ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب و الرياضة، ووزارة الأوقاف، تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، و الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، و متابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية .
أكد الحضور من مشايخ وعلماء الأوقاف بأن مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" أعظم حملة في الوجود حبًّا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وتدعو إلى استعادة القيم الأخلاقية والإنسانية والبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود؛ لنتعلم من سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) الصدق والوفاء والإخلاص والأدب، وأن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، لأننا نرسخ أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
وفي سياق مختلف تواصلت فاعليات تدريب المرحلة الرابعة من مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية بمركز شباب عرب ابورديس بالدرس الدرس الرابع عادات صحية تحت شعار حب الرياضة يعني صحة ورشاقة والدرس الخامس انا فريدة ومتميزة.
تحت شعار الميزة خلتني فريدة و الدرس السادس انا واثقة من نفسي تحت شعار مفتاح الثقة في القدرة والمعرفة والدرس السابع :اقع وأقوم تحت شعار خلي قرارك يكون اصرارك ، والذي يهدف إلي تنمية المهارات الحياتيه للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد مسعد وكيل المديرية .
ويستهدف البرنامج ٣٠٠٠ آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمه اليونسيف في اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر ، كما استهدفت المرحله الاولي و الثانيه سبع مراكز علي مستوي محافظه جنوب سيناء .
ذلك فى اطار سعى وزاره الشباب الي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح و فئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف الي تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة و كذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري و أن الفتاة و المرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية و المستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة .