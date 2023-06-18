نرمين الفقي تكشف مواصفات فارس أحلامها وتؤكد: «أنا عمري ما كنت قافلة موضوع الجواز»

الأحد 18/يونيو/2023 - 07:00 ص

صرحت الفنانة نرمين الفقي خلال لقاء لها عبر شاشة تلفزيون قناة «رؤيا مصر»، أنها لم تغلق باب الزواج، مشيرة إلى الصفات التي يجب أن تتوافر في زوجها المستقبلي.

نرمين الفقي والزواج

وقالت نرمين الفقي: «أنا عمري في حياتي ما كنت قافلة باب الجواز، أكيد كل واحدة فينا عندها حتة الأمومة، والأنوثة الطبيعية، بس لما يجي ابن الحلال اللي فعلا يقدر يخليها تقدم على الجواز، لأن الواحدة لما بتيجي تشتغل، بتنزل في مجتمع، بتبقى عايزة راجل قوي تتسند عليه».

وتابعت: «بيجيلي عرسان، ومواصفاته أنه يكون إنسان متعلم ومثقف ابن أصول، يعني عيلته مربيينه صح، ويبقى بجد متدين، هيقدر يحافظ عليا، يبقى مش سليط اللسان، وميبقاش متدلع».

سر جمال نرمين الفقي

وفي اللقاء ذاته، كشفت الفنانة نرمين الفقي عن سر جمالها الدائم، ونصائحها للسيدات للحفاظ على جمالهن، وقالت نرمين الفقي: يبقى قلبهم حلو، يلعبوا رياضة، أنا مش لازم أروح جيم، أنا ممكن أعمل رياضة في بيتي، أنا بشوف أن الست لازم يبقى فيها أكتر من حاجة، هي تخلي بالها من جسمها، ومن نفسها، وأنها تبقى ست بيت، وتبقى في شغلها ست بجد، شاطرة وتحافظ على نفسها بقدر المستطاع.

وتابعت: مفيش حاجة اسمها ست حلوة وست وحشة، في ست هي اللي بتخلي نفسها وحشة، يعني لو أنتي تخينة خسسي نفسك، وأنا بشوف أن الراجل الصح مع الست الصح، بيحليها أكتر وبيصغرها أكتر، وبيخلي نفسيتها مستريحة أكتر لأن من الصعب أن الست تعيش ست وراجل في نفس الوقت.

أخر أعمال نرمين الفقي

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، في هذا الجزء يواجه عبد الحميد الذى خرج على المعاش مشكلة زواج ابنته هاجر التى ما زالت تدرس بالجامعة، وتخوفاتها النفسية، ومشاكل ابنته الكبرى زينة مع زوجها طارق، إضافة إلى مشكلة ابنه أكرم مع خطيبته وقراره لترك العمل، وكذلك مشاكل ابنه الأصغر مرزوق.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: سوسن بدر، سيد رجب، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، محمد حاتم، كارولين عزمي، ولاء شريف، وغيرهم، ومن إخراج هاني كمال.