اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة 1444

تستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب، وتعلن دار الإفتاء رؤيتها وفقًا لرؤية وبيان المملكة العربية السعودية لتوحيد رؤية هلال شهر ذي الحجة وتوحيد مناسك الحج تماشيًا مع الرؤية الشرعية، حيث تنتظر في إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة لتكون الرؤية موحدة.

وفي وقت سابق أهدى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- درع الأمانة العامة إلى سعادة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة تقديرًا لمجهوداته الكبيرة والتنسيق الرائع لزيارة فضيلة المفتي للأمم المتحدة.

وعبّر المفتي عن امتنانه وشكره لحسن الاستقبال والتعاون البناء لإنجاح زيارته إلى الأمم المتحدة، والتي فتحت آفاقًا جديدة من التعاون وتبادل الخبرات من أجل مكافحة خطابات الكراهية والفكر المتطرف في العالم أجمع.

جدير بالذكر أن المفتي قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث شارك فضيلته في فعاليات "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب" الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما التقى عددًا من الشخصيات من بينها: الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والسيد ميجيل موراتينوس الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والسيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب.