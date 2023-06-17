وزير خارجية النمسا يعرب عن أسفه للوضع المتردي في شمال كوسوفو

أعرب ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم السبت، عن أسفه للوضع المتردي وغياب الاستقرار بشكل لا يمكن تحمله في شمال كوسوفو.

وقال شالينبرج، في تصريحات صحفية، إن كلا من كوسوفو وصربيا تحتاجان إلى اتخاذ تدابير ملموسة لخفض التصعيد دون تأخير وإعادة الانخراط في الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في التطبيع.

وشدد وزير الخارجية على دعم بلاده الكامل لجوزيب بوريل المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي لجهوده في تسوية النزاع بين صربيا وكوسوفو.

يُشار إلى أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد وضع جيش بلاده في حالة تأهب قتالي قصوى وأمر وحداته بالاقتراب من الحدود مع كوسوفو.

ومن المعروف أن ذلك يأتي في ظل تصاعد التوتر في بلدة شمال كوسوفو يقطنها الصرب وقد اتهمت بريشتينا سلطات بلغراد بالتصعيد في حين وصفت الولايات المتحدة إجراءات كوسوفو بالتصعيد غير الضروري.