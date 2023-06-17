فيتوريا: تريزيجيه قائد الفراعنة في مباراة جنوب السودان

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اختيار اللاعب محمود حسن تريزيجيه قائدا للمنتخب غدا الأحد في ودية جنوب السودان بعد غياب محمد صلاح.

أضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قائد المنتخب يتم انتخابه من المدير الفني، وفي حال لعب تريزيجيه غدا سيكون هو كابتن المنتخب".

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قرر إراحة 6 لاعبين واعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان المقرر لها غد الأحد باستاد القاهرة وبالتالي مغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليا بالقاهرة، وهم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم.