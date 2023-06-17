ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت الأسهم الأوروبية يوم أمس الجمعة، عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدفوعة بزيادات في أسهم شركات السلع الفاخرة والأسهم الدفاعية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%؛ ليحقق أفضل أداء خلال الأسبوع في أكثر من شهرين بالوصول إلى 1.5%.
وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة التي تركّز على الصين مثل إل.في.إم.إتش وريتشمونت ما يقارب 3% لكل منهما مما عزز أداء المؤشر العام.
وصعد المؤشر كاك الفرنسي المدرجة عليه أسهم شركات كبرى للسلع الفاخرة 1.3% وتصدر الرابحين في المنطقة.
وفي جانب الأسهم الدفاعية، فقد زاد مؤشر أسهم الرعاية الصحية 0.9%، فيما ارتفع مؤشر شركات المرافق 1.3%، إلا أن أسهم شركة ترافيس بيركينز هبط 6.7%.

الأسهم الأوروبية شركات السلع البورصة