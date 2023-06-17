الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية يوم أمس الجمعة، عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدفوعة بزيادات في أسهم شركات السلع الفاخرة والأسهم الدفاعية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%؛ ليحقق أفضل أداء خلال الأسبوع في أكثر من شهرين بالوصول إلى 1.5%.

وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة التي تركّز على الصين مثل إل.في.إم.إتش وريتشمونت ما يقارب 3% لكل منهما مما عزز أداء المؤشر العام.

وصعد المؤشر كاك الفرنسي المدرجة عليه أسهم شركات كبرى للسلع الفاخرة 1.3% وتصدر الرابحين في المنطقة.

وفي جانب الأسهم الدفاعية، فقد زاد مؤشر أسهم الرعاية الصحية 0.9%، فيما ارتفع مؤشر شركات المرافق 1.3%، إلا أن أسهم شركة ترافيس بيركينز هبط 6.7%.