خلاف علي المقاولات.. تفاصيل مقتل عامل داخل شركة الحديد والصلب بالتبين

كشفت تحريات أجرتها الأجهزة الامنية بجنوب القاهرة، تفاصيل مقتل عامل، علي يد آخر داخل شركة الحديد والصلب بالتبين، إذ تبين نشوب خلافات بينهما علي شغل مقاولات داخل الشركة، وتطور الأمر وقام أحدهما بالتعدي علي الاخر بضربه بآلة حادة فوق رأسه.

وأضافت التحريات أن الضحية أصيب بنزيف داخلي أسفر عن وفاته في الحال.



ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من مسئول الأمن بشركة الحديد والصلب بدائرة القسم، مفاده وقوع مشاجرة ومقتل شخص.

بالانتقال والفحص تبين مقتل عامل يدعي "محمد عمر سعد"، علي يد اخر بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

وتجري مباحث قسم شرطة التبين، تجريات مكثفة للوقوف علي ملابسات الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

