نشرة الحوادث| تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف.. وانتحار طالب بكلية الطب في دار السلام

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها انتحار طالب بكلية الطب بدار السلام، ومحطات في قضية محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، و«قسط الجمعية» يتسبب في مقتل عامل بطعنة نافذة في الصدر بالسلام .. وإليكم التفاصيل.

شنق نفسه في المروحة.. انتحار طالب بكلية الطب بدار السلام

https://www.albawabhnews.com/4823475

بعد تنفيذ حكم الإعدام .. محطات في قضية محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

https://www.albawabhnews.com/4823312



«قسط الجمعية» يتسبب في مقتل عامل بطعنة نافذة في الصدر بالسلام

https://www.albawabhnews.com/4823349



ضبط قاتل طبيب منطقة الساحل مختبئا بالصعيد

https://www.albawabhnews.com/4823258

سقوط شخص من قطار أثناء سيره بقرية "ميت القائد" في العياط

https://www.albawabhnews.com/4823246



مصرع شخص سقط من علو في ظروف غامضة بالدقي

https://www.albawabhnews.com/4823224

السجن 7 سنوات للمتهم بهتك عرض طالبة في المرج

https://www.albawabhnews.com/4823193



جثة متحللة تطفو على مياه النيل تثير الذعر بالبدرشين

https://www.albawabhnews.com/4823238