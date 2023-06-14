نشرة الحوادث| تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف.. وانتحار طالب بكلية الطب في دار السلام

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها انتحار طالب بكلية الطب بدار السلام، ومحطات في قضية محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، و«قسط الجمعية» يتسبب في مقتل عامل بطعنة نافذة في الصدر بالسلام .. وإليكم التفاصيل.
شنق نفسه في المروحة.. انتحار طالب بكلية الطب بدار السلام
https://www.albawabhnews.com/4823475
بعد تنفيذ حكم الإعدام .. محطات في قضية محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة
https://www.albawabhnews.com/4823312
«قسط الجمعية» يتسبب في مقتل عامل بطعنة نافذة في الصدر بالسلام
https://www.albawabhnews.com/4823349
ضبط قاتل طبيب منطقة الساحل مختبئا بالصعيد
https://www.albawabhnews.com/4823258
سقوط شخص من قطار أثناء سيره بقرية "ميت القائد" في العياط
https://www.albawabhnews.com/4823246
مصرع شخص سقط من علو في ظروف غامضة بالدقي
https://www.albawabhnews.com/4823224
السجن 7 سنوات للمتهم بهتك عرض طالبة في المرج
https://www.albawabhnews.com/4823193
جثة متحللة تطفو على مياه النيل تثير الذعر بالبدرشين
https://www.albawabhnews.com/4823238