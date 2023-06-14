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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف.. وانتحار طالب بكلية الطب في دار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان أبرزها انتحار طالب بكلية الطب بدار السلام، ومحطات في قضية محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، و«قسط الجمعية» يتسبب في مقتل عامل بطعنة نافذة في الصدر بالسلام .. وإليكم التفاصيل.

 

شنق نفسه في المروحة.. انتحار طالب بكلية الطب بدار السلام

https://www.albawabhnews.com/4823475

 

بعد تنفيذ حكم الإعدام .. محطات في قضية محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

https://www.albawabhnews.com/4823312


«قسط الجمعية» يتسبب في مقتل عامل بطعنة نافذة في الصدر بالسلام

https://www.albawabhnews.com/4823349


ضبط قاتل طبيب منطقة الساحل مختبئا بالصعيد

https://www.albawabhnews.com/4823258

 

سقوط شخص من قطار أثناء سيره بقرية "ميت القائد" في العياط

https://www.albawabhnews.com/4823246


مصرع شخص سقط من علو في ظروف غامضة بالدقي
https://www.albawabhnews.com/4823224

 

السجن 7 سنوات للمتهم بهتك عرض طالبة في المرج
https://www.albawabhnews.com/4823193


جثة متحللة تطفو على مياه النيل تثير الذعر بالبدرشين
https://www.albawabhnews.com/4823238

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