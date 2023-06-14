تجدد القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع ودعوات للتعبئة

تجدد الاقتتال بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، اليوم الأربعاء، بعد فشل جهود الوساطة في الوصول إلى هدنة جديدة بين الطرفين، ما تسبب في بروز دعوات للتعبئة العامة.

وجرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في عدة مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم، وبالتحديد في مدينة أم درمان ومدينة الجنينة.

كما جرت اشتباكات بالقرب من مركز تدريب في منطقة المدرعات العسكرية، وكذلك بالقرب من مصنع اليرموك، الذي بات يسيطر عليه الجيش السوداني، طبقًا لأخر البيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة السودانية.

فيما جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في حي جبرة، فضلًا عن اشتباكات أخرى جرت في منطقة الحزام، والتي أدت إلى مقتل 5 من المدنيين.

وكشفت مصادر طبية أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع أكثر من 50 إصابة بين مدنيين وعسكريين جراء استمرار حدة الاشتباكات التي وقعت بين الجانبين.