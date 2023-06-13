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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط الأمن صفقة مخدرات ضخمة في الجيزة.. صور

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالجيزة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من "الحشيش – الهيدرو – الآيس" المخدر وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام ، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن الجيزة نشاط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما أمام مسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الهيدرو - الآيس" - عدد 4 طبنجات - عدد 11 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- قيد حديدى- عدد 5 هواتف محمولة- ماكينة عد نقود- عدد 3 سيارات- مبلغ مالى.
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 2,015,000 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

صفقة مخدرات ضخمة في الجيزة

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مديرية امن الجيزة الحشيش وأسلحة الهيدرو الآيس