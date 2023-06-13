الزمالك ينتظر وصول المدرب الأجنبي لتطوير قطاع الناشئين

ينتظر مسئولو الزمالك وصول المدير الفني الأجنبي الذى سيتولي مسئولية قطاع الناشئين بالنادي الأبيض، والمتوقع وصوله خلال أيام قليلة .

وقرر النادي الأبيض التعاقد مع مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين من أجل تطوير القطاع، وتصعيد لاعبين مميزين للفريق الأول وهو ما سيمنع النادي من ضم لاعبين جدد من الأندية ألأخري .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.