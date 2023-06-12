ملتقى تعاون مشترك بين مديريتي الصحة بالدقهلية والشرقية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية عن تنظيم ملتقى تعاون مشترك بين مديرية الصحة بالدقهلية ومديرية الصحة بالشرقية للتوسع في تقديم خدمة الغسيل البريتوني وتبادل الخبرات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتعزيز أوجه التعاون فى المجال الطبى وتبادل الخبرات.

فيما جرت فعاليات الملتقى بمستشفي السنبلاوين العام وبحضور فريق الغسيل البريتوني بالشرقية بقيادة الدكتورة سارة ابراهيم مدير ادارة الكلي والدكتور محمد قشطة اخصائي الجراحة ومن جانب الدقهلية الدكتورة أسماء سليمان رئيس قسم الكلي بالسنبلاوين والدكتور عمرو الإتربي استشاري الجراحة والدكتور احمد خالد رئيس قسم الأوعية بالمستشفي وذلك بمشاركة الدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي بالدقهلية والدكتور اسامة الشحات استشاري امراض الكلي ونقيب اطباء الدقهلية.

كما تم علي هامش الملتقي اجراء عملية تركيب قسطرة غسيل بريتوني لحالة من الحالات الصعبة المحولة من محافظة الشرقية كانت تعاني من مضاعفات وتوقف للقسطرة وتمت العملية بنجاح.

وصرح الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى أن العملية تأتى فى إطار تعاون مميز بين الفريقين وتبادل للخبرات سينعكس اثره بشكل ملحوظ من خلال التوسع في تقديم خدمة الغسيل البريتوني بالمحافظتين.

يشار إلى أن خدمة غسيل الكلي البريتوني من الخدمات المتخصصة النادرة جدا والتي تتميز صحة الدقهلية بأنها الاولي علي مستوي الجمهورية في تقديمها وتوفيرها فضلاً عن إسهامها المتواصل فى دعم التدريب عليه بجميع المحافظات .

كما أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره لادارة الطب العلاجي بقيادة الدكتورة هبة الشريف ولإدارة الكلي بالدقهلية و ادارة مستشفي السنبلاوين وفى مقدمتهم الدكتور حسام البوشي مدير المستشفى, والدكتور عادل موافي مدير العمليات استشاري تخدير و الدكتور إبراهيم فريد اخصائي تخدير والدكتور عمرو الاتربي استشاري جراحة و الدكتور احمد خالد رئيس قسم الاوعية و مس الهام ذكي و مس رشا الديداموني و احمد عامل العمليات .

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