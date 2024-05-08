تفاصيل الاجتماع الأول لإدارة التطوير المؤسسي بجامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تجري عملية تطوير مؤسسي؛ للوصول بشكل متكامل، ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام، مضيفاً أن استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسي؛ لرفع القدرات الحقيقية، والمؤثرة للجامعة.

وأشار إلى أهمية وجود إدارة للتطوير المؤسسي داخل جامعة أسيوط؛ لدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 ؛ من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة الفئات المستهدفة من أبناء الجامعة، والمواطنين في صعيد مصر، والربط بين الإدارات المختلفة؛ لتيسير أداء الخدمات ، ورفع مستواها.

وناقش الاجتماع الأول للإدارة العامة للتطوير المؤسسي، اليوم الأربعاء، بقاعة الجودة والتميز بالمبنى الإداري للجامعة؛ الخطة الاستراتيجية للعمل داخل الجهاز الإداري 2024 /2029 ، وتحديد أهم المعوقات التي تواجه العمل داخل الجهاز الإداري، ووضع الحلول المناسبة لها؛ في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.

حضر الاجتماع؛ شوكت صابر الأمين العام للجامعة، وأسامة السيد الأمين المساعد والمشرف على الإدارة المركزية للموارد البشرية، وأيمن شحاتة الأمين المساعد، والدكتورة بثينة الفاتح الأمين المساعد، وعبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومحمد عباس مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، ولفيف من العاملين بالإدارة.

وأشار شوكت صابر؛ إلى أهمية الإدارة العامة للتطوير المؤسسي في رفع كفاءة منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، وحل جميع المشاكل المتعلقة ببيئة العمل، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه خطة العمل، والمدى الزمني المحدد لها ، مشيداً بجهود العاملين داخل الجهاز الإداري لجامعة أسيوط، وتميزهم على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح محمد عباس؛ أن تميز الجهاز الإداري بجامعة أسيوط؛ يرجع إلى روح التناغم، والعمل كفريق واحد بين جميع الإدارات، مشيداً بإدارة الجامعة؛ لإنشائها إدارة التطوير المؤسسي، والتي تعمل على دعم، وتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.



