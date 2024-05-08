لضعف الزخم.. استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 3090 جنيهًا

تستمر أسعار الذهب المحلي في التحرك بشكل عرضي دون اتخاذ اتجاه محدد بسبب ضعف الزخم حالياً واستقرار عوامل تسعير الذهب المحلي، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع المالية في السوق المحلي حالياً بشكل يضمن هدوء حركة الأسعار في مختلف الأسواق وعلى رأسها أسواق الذهب.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3090 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، بعد أن استقر سعر الذهب دون تغيير خلال جلسة اليوم ليفتتح الجلسة ويغلقها عند المستوى 3090 جنيه للجرام.



تأتي التحركات شبه الثابتة في أسعار الذهب حالياً بسبب ثبات العوامل المسئولة عن تسعير الذهب المحلي، فالطلب على الذهب يظل ضعيف ومستقر خلال هذه الفترة، وسعر صرف الدولار في البنوك الرسمية شهد تراجع اليوم بعد أن كان مستقر خلال الفترة الأخيرة مما يقلل من الضغط على عملية التسعير.



ويشهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجع وتحركات عرضية لتخفف أيضا من الضغط على السعر المحلي وتكون النتيجة هي الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار.



وسجل مؤشر مديري المشتريات لأداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماش خلال شهر ابريل للشهر 41 على التوالي، ليأتي بقيمة 47.4 نقطة مقارنة مع شهر مارس بقيمة 47.6 نقطة، ويعد المستوى 50 نقطة في المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.



ومن المنتظر أن تقوم مصر بسداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الحالية، بينما تنتظر مصر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإقراض مع الصندوق في يونيو المقبل والذي سيحدد مدى التزام الحكومة بالإجراءات المتفق عليها مع الصندوق.



جدير بالذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد ارتفع في شهر ابريل الماضي إلى 41.06 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير من عام 2020 عندما كان الاحتياطي عند 40.99 مليار دولار.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجعت أسعار أونصة الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أشارت إلى إمكانية بقاء الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الجاري إذا استمر تماسك معدلات التضخم.

ويشهد السوق المحلي تداولات شبه ثابتة حول مستوياته الحالية بسبب استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية بالإضافة إلى حالية التحرك العرضي في سعر أونصة الذهب العالمي، ليفقد الذهب المحلي الدوافع اللازمة للتحرك واتخاذ اتجاه جديد.

وانعكس سعر أونصة الذهب العالمي ليستمر في التراجع إلى المستوى 2300 دولار للأونصة، بعد أن فشل السعر في اختراق المستوى 2330 دولار ليتحرك السعر حالياً في نطاق ضيق، وإذا نجح السعر في كسر المستوى 2300 دولار يستهدف المستوى 2280 دولار ثم اختبار القاع السعري الأخير عند المستوى 2277 دولار للأونصة.



السعر المحلي:

وتستمر تحركات سعر الذهب المحلي تحت المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 في ظل ضعف الزخم والحيادية في الطلب على الذهب حالياً الأمر الذي يدل على عدم وضوح اتجاه واستقرار في حركة الأسعار حتى تحدث متغيرات جديدة على المستوى المحلي أو العالمي.