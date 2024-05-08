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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية والرصف بمدينة الحوامدية

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اليوم الأربعاء أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي 2023\ 2024 للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية، في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ، أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة الأسفلت بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل، ووجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد مركزي التكنولوجيا لمجلسي مدن الحوامدية وأبو النمرس لمتابعة أنتظام العمل في ثاني أيام تلقي طلبات التصالح وفقا للقانون الجديد في اطار تكليفات اللواء محافظ الجيزة علي المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح علي مخلفات البناء من المواطنين للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولا بأول وتبسيط الإجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

والتقي نائب المحافظ عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح واطمأن منهم علي انتظام سير الإجراءات داعيا المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية وحامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس والشركة المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف مدينة الحوامدية رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة المركز التكنولوجي لمدينة الحوامدية مركز أبوالنمرس طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل