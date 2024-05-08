محافظ أسوان يتابع ميدانيا توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

أجري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة تفقدية شملت عدد من المجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت وذلك بمرافقة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولى الجهات التنفيذية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية بالأسعار المناسبة والمخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتنفيذاً لتكلفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

وأثناء تفقده للأقسام المتعددة للسلع الغذائية والأساسية والإستراتيجية ، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة اطمأن اللواء أشرف عطية على أسعار المنتجات هذه السلع ، والتى شهدت إنخفاض تراوح ما بين 25 % إلى 35% فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة الدولة والحكومة للتخفيف عن المواطنين ، وتوفير السلع بكميات كبيرة بالتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار مراعاة للظروف المعيشية والأسرية .

وأكد أن هناك تكليفات مباشرة بالتعامل الرادع مع أى منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع ، أو وجود تفاوت أو مغالاه فى أسعارها وهو ما يشهد متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة .

وشدد عطية على أن يتم بالتوازى مواصلة حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق بكافة قرى ومدن المحافظة للتأكد من إستقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

ووجه بالتنسيق المستمر بين مديرية التموين وكافة الجهات المختصة لتوفير أرصدة من كافة السلع الغذائية والأساسية التى تلبى إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى .

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