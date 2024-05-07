غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والتعليم الفنى بأسوان

تنطلق صباح الغد الأربعاء أمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الرابع إلى السادس الابتدائى، وصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى بأنواعه، إضافة إلى الصفوف من الرابع إلى السادس الإبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى، وذلك للعام الدراسى 2024/2023.

ومن جانبه أكد محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (عام - تجريبى - خاص - مدارس يابانية- دمج) البالغ عددهم 112 ألفا 863 تلميذ وتلميذة يؤدون امتحانهم غداً فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، واللغة العربية والتربية الدينية بالنسبة لصفوف التعليم المجتمعى وعددهم 2614 تلميذاً ، بالإضافة لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج)، والبالغ عددهم 29 ألف و989 طالباً وطالبة منتظم وخدمات.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف أخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد أية شكاوى أو مشكلات قد ترد من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأشار الرشيدى إلى أن هناك العديد من اللجان التى قامت بالمرور على المدارس خلال الأيام السابقة، للتأكد من جاهزية اللجان والكنترولات، وكذلك تطبيق المدارس لكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بأعمال الامتحانات، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بالقواعد العامة المنظمة لسير الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر.

وفي نفس السياق أكد وكيل الوزارة أن السبت المقبل الموافق 11 مايو ستنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى البالغ عددهم 62176 طالباً وطالبة بالإضافة إلى الصف الأول الثانوى العام وعددهم 8711 طالباً ويوم الأحد 12 مايو امتحانات الصف الثانى الثانوى وعددهم ٧٧٧٠ طالباً بجانب مدارس التربية الخاصة وعددهم 59 صم و12 مكفوفين اعدادى وثانوى) ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الموافق 18 مايو وتنتهى الخميس 23 مايو المقبل .