محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات الرصف داخل قرى حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استكمال سلسلة الإنجازات التى يشهدها قطاع الطرق داخل مختلف المدن والمراكز ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 85 %، موجهاً بضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لنهو كل مشروع فى التوقيتات المناسبة لها سواء المدرج ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو بالخطة الاستثمارية بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف، وما يعقبها من وضع اللمسات الجمالية من الدهانات والإنارة والتشجير بمختلف المناطق المستهدفة .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 50 كم ، باعتمادات 131.5 مليون جنيه .

وأوضح أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق كوم أمبو قبلى بطول 2.5 كم وبتكلفة 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى رصف شوارع البيومى والترعة بمركز إدفو، وبالتوازى مع ذلك يتم تكثيف الأعمال ضمن خطة الرصف بباقى الطرق والشوارع بالمناطق والأحياء السكنية داخل المدن والمراكز لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لحركة المواطنين والمركبات المترددة بها .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

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