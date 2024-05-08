شيخ الأزهر يبحث مع رئيس هيئة الإسعاف سبل التعاون المشترك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية ، وذلك بمقر مشيخة الأزهر، وذلك لبحث سبل التعاون الانسانى بين الجانبين.

استهل شيخ الأزهر اللقاء بالثناء على الدور الإنساني المحوري لهيئة الإسعاف المصرية في إغاثة وإسعاف الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة المكلوم والذي دخل العدوان عليه شهرة السابع.

كما تطرق فضيلته في حديثه مع الدكتور عمرو رشيد، لطبيعة الخدمات الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف للمرضى والمصابين، والتي تتكفل فيها هيئة الإسعاف بتأمين مصابي حوادث الطرق طبيًا ونقلهم لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان بشكل مجاني، وكذلك الحالات الطبية الطارئة، كما تناول الدكتور عمرو عددا من الخدمات الإسعافية التي تنفرد بها هيئة الإسعاف المصرية، كخدمات الحضانات المتنقلة لنقل الأطفال المبتسرين"حديثي الولادة"، ولانشات الإسعاف النهري لخدمة قاطني الجزر النيلية والمراكب والبواخر بالمجرى الملاحي لنهر النيل.

من جانبه أكد الدكتور عمرو رشيد أن الأزهر الشريف كان وسيظل الجامع والجامعة ومنارة الوسطية التي تعكس صحيح الدين لكافة أرجاء العالم الإسلامي، والقلعة التي تتهاوى على أسوارها الأفكار الهدامة التي لا تمت للإسلام بصلة.

أوضح رشيد، أن هيئة الإسعاف وبتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تتطلع للتعاون مع المؤسسات الإنسانية التي دشنها شيخ الأزهر، والتي تتولى إجراء العمليات الجراحية لغير القادرين، بالإضافة إلى القوافل الطبية الطبية للكشف على قاطني المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مضيفا أن أوجه التعاون بين الجانبين ستمتد لنواحي تعليمية وتدريبية عبر مركز التدريب المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية.

حضر اللقاء من الجانبين، الدكتور أمير حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمد على محمد مدير الإدارة الطبية والعلاجية - بيت الزكاه والصدقات والمستشار الطبى لمشيخة الازهر الشريف، والدكتور أحمد محمد حسان نائب مدير الإدارة الطبية والعلاجية _ بيت الزكاة والصدقات.