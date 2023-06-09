تعليم دمياط يحصد المراكز الأولى في مسابقة الطفل المبدع الدولي

أناب المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام لرئاسة وفد تعليم دمياط وجيرمين رياض مدير إدارة المشاركة المجتمعية و محمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ووديع الفيومي مسئول الإعلام وجلال الطواهي مسؤول المشاركة المجتمعية وذلك لحضور الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع الدولي المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الحياة والمقام بالقاعة الكبرى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر،بحضور المستشار حسين حمدى رئيس المهرجان و ولاء عبد الرازق نائب رئيس المهرجان لمحافظة دمياط ولفيف من القيادات التعليمية علي مستوى الجمهورية والوطن العربي.

وحصد تعليم دمياط العديد من المراكز الأولي علي مستوى الجمهورية والوطن العربي ،حيث فاز التلميذ زياد وائل قاسم العلمي بالمركز اول انشاد دينى عمر ٧سنوات،والطالبة رودينا محمود نوفل بالمركز الثانى تكنولوجيا المعلومات ،والتلميذة هنا خالد عبد الفتاح الغرباوي بالمركز الأول القاء شعر عمر ١٠ سنوات ،والتلميذة ميرا عمر شتا بالمركز الاول القاء شعر عمر ٩سنوات،والطالبة جنى السيد طه الدسوقى بالمركز الاول القاء شعر عمر ١٢سنة،والتلميذ عمر محمود عطعوط بالمركز الثانى في إلقاء الشعر عمر ٨ سنوات ،والطالب خالد محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثانى إلقاء شعر عمر ١٤ سنة،والطالبة رودينا محمد مصطفى الزرقاوى بالمركز الثاني في إلقاء الشعر عمر ١٣ سنه ،والطالبة نورسان محمد الزقزوق بالمركز الثانى في الرسم ،والطالبة ريوان محمد سيد أحمد بالمركز الثانى في إلقاء الشعر ١٥ سنه ،والطالبة فاطمة الزهراء احمد عبد المنعم بالمركز الثالث في تلاوة القرآن الكريم ،كما نالت التلميذة شهد رضا المهدى شهادة تميز وابداع في الرسم ،والطالبة عنود محمد عبد الوهاب فايد شهاده تميز وابداع رسم ،والتلميذ محمد نادر عزت شهادة تميز وابداع في الغناء،والتلميذة وردشان محمد الزقزوق شهادة تميز وابداع السباحة،والتلميذ محمد وائل قاسم العلمي شهاده تميز وإبداع في التقديم الاعلامى بالإضافة إلى لقب سفير من منظمه الأمم المتحده،والطالبه ملك معوض كامل على لقب سفير من منظمه الأمم المتحده.

وهنأ "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم ، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد في حصد تلك النتائج المشرفة لتعليم دمياط متمنيا دوام التقدم والتوفيق