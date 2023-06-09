وكيل رياضة القليوبية يتابع مركز شباب المنشية بشبرا الخيمة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم مركز شباب المنشية الجديدة بادارة شباب شبرا الخيمة بالفترة المسائية ، للتأكد من مستوي الخدمات الرياضة والثقافة و الإجتماعية المقدمة للرود وأعضاء المركز ، ذلك بناءً علي توجيهات و تكليف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة للتقديم أفضل خدمة للشباب .

تابع الصبروط التدريبات الأسبوعية لمركز الرواد فى حضور رئيس مجلس الإدارة العميد على صقر ، و محمد رمضان مدير المركز ، كما تم استكمال الجولة و تفقد خلالها الأعمال الإنشائية بحمام السباحة ، وتم تكليف الإدارة الهندسية بمتابعة الأعمال بالتنسيق مع استشاري المركز لسرعة إنهاء الأعمال فى أقرب وقت لاستئناف تدريبات اللاعبين المشاركين.

كما وجه الصبروط بجذب أكبر عدد من المترددين خلال الإجازة الصيفية ، و تكثيف الجهود المبذولة مع أبطال المركز ، ل فوزهم فى الفترة الأخيرة فى العديدة من البطولات على مستوى الجمهورية ، والحفاظ على نفس المستوى و التقدم بشكل أكبر .