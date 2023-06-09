برلماني: كلمة الرئيس بقمة "الكوميسا" تؤكد دور مصر فى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة

أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته فى القمة ال ٢٢ للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، عكست حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء بما يعود بالرفاهية والحياة الكريمة على شعوبها.



وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر بذلت كثيرا من الجهود خلال توليها رئاسة تجمع "الكوميسا"، خاصة فى تطوير البنية التحتية من خلال مشروعات الربط بين دول"الكوميسا" وغيرها من دول القارة.



واوضح عضو مجلس النواب، أن مصر منذ تولي الرئيس السيسي الحكم مصر وتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، أصبح هناك تعاظم لدور مصر في جميع الملفات التي تهتم بالقارة الأفريقية والتي تحتل أولوية في السياسة الخارجية بجانب المنطقة العربية والاهتمام الكبير في الملف الأمني، السياسي، الاقتصادي، التعليم وبناء القدرات، وتمكين المرأة والشباب.

وأكد حرص مصر على تفعيل مبادىء اتفاقية التجارة الحرة بما يسهم في فتح المجال أمام الاستثمارات العربية داخل القارة الإفريقية