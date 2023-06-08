توريد 191 ألف طن قمح بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة، ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان، بلغت، 247 ألفا و41 طنا و 253 كيلو قمح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن نسبة ما تم توريده من جملة المستهدف بلغ حتي الآن، 88.43%، مشيراً إلي أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقع بالمحافظة 191 ألف و 824 طن و 458كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 45 ألف و 493 طن و 795 كيلو.

وأشار إلى أن ما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوي"، 9723 طن ، بإجمالي 247 ألفا و41 طنا و 253 كيلو قمح.

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