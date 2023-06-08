ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 191 ألف طن قمح بكفر الشيخ

بنسبة 88 % من المستهدف

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد محصول القمح بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة، ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان، بلغت، 247 ألفا  و41 طنا و 253 كيلو قمح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن نسبة ما تم توريده من جملة المستهدف بلغ حتي الآن،  88.43%، مشيراً إلي أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقع بالمحافظة 191 ألف و 824 طن و 458كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 45 ألف و 493 طن و 795 كيلو.

وأشار إلى أن ما تم توريده  ونقله للإكثار" التقاوي"، 9723 طن ، بإجمالي 247 ألفا  و41 طنا و 253 كيلو قمح.

IMG-20230608-WA0030
IMG-20230608-WA0030
IMG-20230608-WA0031
IMG-20230608-WA0031
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ مديرية تموين كفرالشيخ توريد القمح بكفر الشيخ