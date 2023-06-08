بالفيديو.. رئيس زامبيا يستقبل السيسي عقب وصوله لمقر انعقاد الكوميسا

استقبل رئيس زامبيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله لمقر انعقاد القمة الـ22 لتجمع دول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" والتي تستضيفها دولة زامبيا.

ووصل الرئيس السيسي إلى زامبيا في زيارة هي الأولى من نوعها، للمشاركة في قمة الكوميسا، حيث تسلّم مصر رئاسة الكوميسا لدولة زامبيا.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى القمة الثانية والعشرين، لتجمع دول الكوميسا فى العاصمة الزامبية لوساكا، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع إلى زامبيا.