أشرف زكي عن عودة حلا شيحة للتمثيل: "كلمتني وقالت راجعه قريب وعايزة أقعد معاك"

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رأيه وموقفه من إمكانية عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل من جديد، بعدما أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقال أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم على شاشة قناة cbc: إجاباتي منطقية، مبديش إجابات رومانسية، أنا قولت لو هي قررت ترجع أنا مش صاحب القرار، أنا هاخد رأي الأسرة الفنية كلها قبل مجلس الإدارة.

وأردف أشرف زكي: هقولهم أنتم كفنانين رأيكم أيه؟ وهما كلهم متسامحين وهي بنتنا وحبيبتنا، وكلمتني وقالتلي راجعه قريب وعايزة أقعد معاك.

كما ألمحت حلا شيحة لعودتها إلى الفن خلال الفترة الماضية، من خلال نشرها صورة شخصية نوسة من فيلم اللمبي، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلةً: ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش.

يعد فيلم مش أنا آخر أعمال حلا شيحة الفنية، الذي طُرح في دور العرض المصرية والعربية عام 2021، وشارك به العديد من الفنانين، منهم: تامر حسني، ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، صبري عبد المنعم، عصام السقا، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، فايز المالكي، أحمد صادق، والفيلم من قصة وتأليف تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.