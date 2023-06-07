كريم عبد العزيز يشارك جمهوره ميعاد طرح فيلم "بيت الروبي".. فيديو

نشر الفنان كريم عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" الفيديو الدعائى لفيلم "بيت الروبى" وميعاد طرحه بدور العرض السينمائى .

https://www.instagram.com/reel/CtMsasdMmpg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق على الفيديو "بيت الروبى يوم ٢١ يونيو"، الفيلم يشارك فى الموسم السينمائى بعيد الأضحى ، والبطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد ، والإخراج بيتر ميمى .

وأبرز ما جاء بالبرومو الدعائى هو ظهور الإعلامية منى الشاذلى كضيف شرف فى الفيلم، وظهرت بشخصيتها الحقيقية وفى إطار إستضافة كريم عبد العزيز "إبراهيم الروبى" فى البرنامج، وأيضاً كريم عبد العزيز يقدم أغنية على مسرح ضمن أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز السينمائية فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، هدى المفتى، هند صبرى، أحمد مالك تأليف أحمد مراد والإخراج مروان حامد.